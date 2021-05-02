Более 600 подарков новорожденным вручено в Тверской области с начала 2021 года

В Тверской области с начала 2021 года вручено 606 подарочных наборов для новорожденных. Они вручаются в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Улучшение демографической ситуации в Тверской области обозначено Игорем Руденей одной из ключевых задач в работе Правительства региона. В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение мотивации семей к рождению детей, создание условий для их достойного воспитания и образования.

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Игорь Руденя.

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем, – всего 50 наименований.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев.

С 1 декабря 2020 года в Тверской области подарочные наборы для новорожденных можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства ( https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/ ). По-прежнему комплекты выдаются при регистрации новорожденных в органах ЗАГС.

Пресс-служба Правительства Тверской области