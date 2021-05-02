В Старице началась вакцинация от коронавирус

На базе Старицкой ЦРБ сегодня, 5 февраля, открылся прививочный кабинет, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Как сообщила главный врач больницы Татьяна Морданова, старицкие медики получили все необходимые методические рекомендации от регионального Минздрава, а также ознакомились с работой прививочного кабинета в тверской городской больнице № 7.

«Мы увидели хорошо отлаженный процесс вакцинации, обязательно учтем опыт коллег», – отметила Татьяна Морданова.

Накануне Старицкая ЦРБ открыла запись на вакцинацию. За несколько дней более 200 человек выразили желание сделать прививку.

«Такая активность жителей города и района радует. Мы видим, что многие хотят привиться, чтобы защитить себя от заражения или тяжелого течения болезни», ­– говорит главный врач.

В числе первых пациентов прививочного кабинета в Старице стали сотрудники местного семейного центра, в том числе директор социального учреждения Татьяна Залкина.

По ее словам, всего в центре работает 52 человека, из них сегодня прививочный пункт посетили первые 10 сотрудников.

«Мы все знаем, какими тяжелыми последствиями может быть чревато это заболевание. Я не хочу, чтобы рядом болели мои родные, близкие, коллеги. К тому же директор всегда должен быть впереди. Поэтому я решила сделать прививку, и наши сотрудники тоже приняли такое решение», – прокомментировала Татьяна Залкина.

В Тверской области 5 февраля открылись семь новых прививочных пунктов: в тверских поликлинике №8 и больнице №6, Андреапольской, Краснохолмской, Старицкой, Спировской ЦРБ, а также в МСЧ № 69 ФСИН России. Накануне туда завезли вакцину «Спутник V». Теперь в Верхневолжье 38 прививочных пунктов.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина.Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 20 338 человек – это 58,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 4 февраля, прививку сделали 1247 человек. В федеральный регистр внесена информация о 17 078 вакцинированных гражданах.