Многодетные родители из Сонковского района для безопасности семьи сделают прививку от COVID-19

Супруги Елена и Анатолий Лебедевы из села Беляницы Сонковского района, воспитывающие пятерых детей, приняли решение сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Мы с мужем посоветовались и решили, что надо обязательно прививаться, потому что мы несем ответственность за здоровье и благополучие наших детей и пожилых родителей. Мы вообще считаем, что вакцинация – это полезное дело. Благодаря прививкам удалось предотвратить распространение многих болезней. А наша отечественная вакцина «Спутник V» признана безопасной и эффективной даже независимыми зарубежными экспертами. Сегодня есть возможность, благодаря массовой вакцинации, остановить пандемию, каждый из нас может этому поспособствовать, сделав прививку», – считает Елена Лебедева.

Ее супруг Анатолий придерживается такого же мнения. Он работает механизатором и считает, что прививка необходима для защиты семьи, коллег и друзей от заражения опасной инфекцией.

В Тверской области 5 февраля открылись еще семь прививочных пунктов: в тверских поликлинике №8 и больнице №6, Андреапольской, Краснохолмской, Старицкой, Спировской ЦРБ, а также в МСЧ № 69 ФСИН России. Накануне туда завезли вакцину «Спутник V». Теперь в Верхневолжье 38 прививочных пунктов.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина.Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 20 338 человек – это 58,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 4 февраля, прививку сделали 1247 человек. В федеральный регистр внесена информация о 17 078 вакцинированных гражданах.