На интерактивах в Тверском объединенном музее можно будет сфотографироваться в доспехах древнерусского воина

Тверской государственный объединенный музей в феврале проводит интерактивные мероприятия для детей и взрослых, посвященные истории Древней Руси, Великой Отечественной войне и другим интересным темам.

6 февраля состоится занятие «Путешествие по циферблату» о времени и истории часов. Ребята узнают о первых часах – солнечных, водяных, огненных, песочных, а также познакомятся с видами часов новой эры. Участников ждут конкурсы, викторины и практические задания.

13 и 20 февраля запланирован интерактив «Богатыри земли русской».

На занятии расскажут об истории вооружения древнерусского воина, какие игры и забавы помогали с детских лет нарабатывать меткость, тренировать координацию тела. Кроме того, можно будет сфотографироваться в доспехах.

27 февраля на музейном занятии «В пламени войны» юные слушатели узнают о событиях времен Великой Отечественной войны в городе Калинине. Школьники попробуют себя в роли разведчиков, шифровальщиков, соберут вещевой мешок, отправят посылку на фронт, окажут первую помощь раненному красноармейцу и отдохнут на привале.

Гостей приглашают по адресу ул. Советская, д. 5 (встреча во внутреннем дворике). Предварительная запись ведется по телефону: 8 (910) 532-62-25.

Посетителям напоминают о соблюдении норм санитарной безопасности: при посещении всех мероприятий обязательно использовать защитные маски, дезинфицирующие средства.

Подробная информация об этих и других событиях – на https://tvermuzeum.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области