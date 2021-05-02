Игорь Руденя провёл заседание рабочей группу по строительству новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала

4 февраля Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по реализации проекта электрификации железнодорожной ветки от границ Московской области до станции Ржев и строительства новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала. Были рассмотрены основные этапы работ.

О реализации проекта глава региона рассказал во время пресс-конференции по итогам 2020 года.

«Есть поручение Президента РФ Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября 2020 года о электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». В 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены пригородные поезда. За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа», - отметил тогда Игорь Руденя.

В декабре 2020 года в ходе рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени и полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева в Ржев было определено место расположения будущей железнодорожной станции.

С 5 февраля на Октябрьской магистрали начинаются работы по строительству железнодорожной станции. Ее возведут на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Остановочный пункт будет находиться в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.

В настоящий момент проводятся земляные работы и выравнивание строительной площадки, на месте строительства установили трансформаторную подстанцию и уже вынесли коммуникации. Начаты работы по изготовлению элементов пассажирской платформы и павильона.

Будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. В здании станции обустроят зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, для автобусов будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка.

После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги. Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути.

На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка».

После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.

В целом же, реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

В 2020 году по поручению Игоря Рудени были запущены маршруты общественного транспорта из Твери и Ржева до мемориала.

Пресс-служба Правительства Тверской области