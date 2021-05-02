В День защитника Отечества во Ржев приедет «Поезд Победы»

23 февраля в Город воинской славы Ржев прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда, экспозицию разместили в семи вагонах, каждый из которых посвящен истории Великой Отечественной войны.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Помимо экспозиции выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Всё это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми.

Подробнее о Поезде Победы можно почитать на сайте - https://поезд-победы.рф

Пресс-служба Правительства Тверской области