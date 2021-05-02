СЕКРЕТ УСПЕХА У КАЖДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ СВОЙ

В Конаковском районе подведены итоги муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса работников дошкольного образования «Воспитатель года».

Традиционно старт конкурсу был дан в день профессионального праздника, который воспитатели отметили 27 сентября. Показать своё профессиональное мастерство решили 5 воспитателей. Это воспитатели Светлана Олеговна ВЕСЕЛОВА из детского сада деревни Мокшино; Кристина Викторовна КУКУШКИНА из детского сада № 12 г.Конаково; Людмила Ивановна ПОВАРОВА из детского сада № 3 г. Конаково; Анжела Валерьевна ФЕДОРОВА из детского сада № 14 г.Конаково и Ольга Александровна ЧУГУНОВА из детского сада № 11 «Црр» г. Конаково.

Особенностью нынешнего конкурса стало то, что профессиональные навыки компетентное жюри оценивало заочно. Каждая конкурсантка подготовила видеоролик «Визитная карточка» и эссе «Что значит быть педагогом детского сада?». На втором этапе педагогическая деятельность с детьми, представление развивающей среды группы и презентация опыта работы демонстрировались членам жюри в онлайн режиме с использованием платформы ZOOM. Все педагоги проявили упорство и профессионализм, овладели новыми компетенциями и успешно справились с современными вызовами.

Заключительный творческий этап прошёл в традиционном формате. Участницы блистали на сцене РДК «Современник» 29 января. Номера были объединены общей темой «Секрет успеха», и их главная цель – интересно рассказать о своей профессии. В этом году из-за обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитатели выступали без своих любимых воспитанников. Группу поддержки обеспечивали коллеги и родители. Так на сцене появлялись сказочные герои и красивые лебеди.

С лёгкостью воспитатели использовали современные технологии. Например, душевное выступление педагога из городского сада №14 Анжелы Фёдоровой состояло из видеовопросов. На экране появились не только нынешние воспитанники, но и ребята, которые выпустились из садика более 10 лет назад. А Ольга Чугунова из детского сада № 11 вместе с коллегами подарила новое звучание знаменитой советской картине «Девчата».

На протяжении всех этапов работу и педагогический потенциал педагогов оценивало компетентное жюри, в составе которого Е.Г.Гормаш (управление образования администрации Конаковского района), Е.В.Комина (детский сад № 9 г. Конаково), И.С.Новикова (детский сад № 6 г. Конаково), Н.Е.Саяпина (детский сад № 2 г. Конаково) и Н.А.Логинова (детский сад № 10 г. Конаково. За своё финальное выступление все воспитатели получили максимальные 3 балла.

Со словами приветствия в адрес участников конкурса обратилась Нина Логинова, воспитатель детского сада №10 г. Конаково, абсолютный победитель муниципального и регионального этапов, победитель в номинации «Игра и игрушка» заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019», которая отметила значимость конкурса для профессионального развития педагогов.

Председатель жюри Екатерина Гормаш поблагодарила конкурсантов и членов жюри за профессионализм и умение эффективно работать в новых условиях.

Председатель райкома профсоюза работников науки и образования Виктор Александрович Колпаков поздравил педагогов с завершением конкурса. Он вручил всем финалистам дипломы и денежные премии.

В церемонии награждения приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский и начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов. Они поздравили участников конкурса, подтвердивших свое профессиональное мастерство, отметили важность профессии педагога, её значимость в воспитании подрастающего поколения, высокий уровень дошкольного образования Конаковского района и вручили участникам и победителям конкурса дипломы и ценные подарки.

Победителем в номинации «Сердце отдаю детям» стала Людмила Поварова, детский сад №3 г.Конаково.

Номинация «За преданность профессии» присуждена Анжеле Федоровой, детский сад №14 г.Конаково.

Абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года-2021» названа Ольга Чугунова, воспитатель детского сада №11 «Центр развития ребёнка» г.Конаково.

Организаторы надеются, что этот конкурс станет для воспитателей Конаковского района не итогом, а началом большого творческого пути.

Анна РИХМАЙЕР,

Екатерина ГОРМАШ.