8 февраля – День российской науки

Уважаемые ученыеи исследователи, сотрудники вузов, научно-исследовательских

институтов и организаций!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

2021 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Это признание особого значения труда ученых для развития нашей Родины, достижения целей национального развития.

Мы гордимся именами выдающихся исследователей, которые своими открытиями внесли огромный вклад в мировое научное наследие, прославили наше Отечество, обеспечили его лидерство во многих сферах. Тверская область известна как один из научно-образовательных центров России. Вузы нашего региона входят в число лучших университетов страны. В Верхневолжье действуют крупные исследовательские центры, разработки которых – от новейших информационных технологий до современных видов вооружения – зачастую не имеют аналогов в мире.

Сегодня в нашем регионе реализуются меры по формированию эффективной системы поддержки ученых и перспективных исследований, обеспечению тесной интеграции науки и промышленности. Принятые меры направлены на создание благоприятных условий для работы исследователей, их вовлечение в решение актуальных задач социально-экономического развития Тверской области и всей России. Желаю всем, кто трудится в сфере науки, реализации планов и новых профессиональных достижений, сохранения и развития выдающихся традиций российских исследователей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.