ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов призвал к вакцинированию от коронавируса.

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов считает, что вакцинация от коронавирусной инфекции поможет справиться с осложнениями, которые вызывает COVID-19.

«Эта прививка работает. Она действительно является барьером, дает возможность не заболеть тяжело. Наверное, это единственный шанс, который поможет нам выйти из пандемии. Если мы все вместе привьемся, то случаи, которые сопровождаются тяжелыми осложнениями, летальными исходами, практически уйдут из нашей жизни, из медицинской практики», – отметил Сергей Козлов.

С 23 января в регионе начата вакцинация от COVID-19. Число прививочных пунктов в Тверской области достигло 38, и в среду в регион поступили очередные 10000 доз. По состоянию на 3 января вакцинировано почти 18000 жителей области. В Конаковской ЦРБ также оборудован такой пункт, и первая партия вакцины из 450 доз полностью использована. В среду в ЦРБ поступила вторая партия – еще 400 доз, вакцинирование продолжится с сегодняшнего дня – сообщают медики.Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах. Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Теперь также доступна услуга записи через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.

По информаципресс-службы правительства Тверской области.