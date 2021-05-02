АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

5 февраля (пятница)

- Музыкальный вечер, посвященный 100-летию композитора Арно Бабаджаняна. Конаковская городская центральная библиотека, ул. Свободы, 119. Начало в 14.00.

- Мастер-класс для учащихся 1 - 5 классов. МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, 3. Начало в 16.00.



6 февраля (суббота)

- Легкоатлетический пробег «Мандаринчик», конаковский бор, начало в 11.00.

- Встреча в чайном клубе «Чай и Арт». Тема: «Литературный герой 21 века». Конаковская МЦБ. ул. Горького, 3. Начало в 16.00.

