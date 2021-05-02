АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
5 февраля (пятница)
- Музыкальный вечер, посвященный 100-летию композитора Арно Бабаджаняна. Конаковская городская центральная библиотека, ул. Свободы, 119. Начало в 14.00.
- Мастер-класс для учащихся 1 - 5 классов. МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, 3. Начало в 16.00.
6 февраля (суббота)
- Легкоатлетический пробег «Мандаринчик», конаковский бор, начало в 11.00.
- Встреча в чайном клубе «Чай и Арт». Тема: «Литературный герой 21 века». Конаковская МЦБ. ул. Горького, 3. Начало в 16.00.
7 февраля (воскресенье)
- «Нескучный выходной»: артлото и другие игры для учащихся 1 - 5 классов, МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, 3. Начало в 14.00.
- Открытие художественной выставки молодых художников «Процесс». Конаковская МЦБ, ул. Горького, 3. С 14.00 до 16.00.