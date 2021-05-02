МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Осознанный выбор

С 23 января в Конаковском районе началась вакцинация против COVID-19. Создание коллективного иммунитета на сегодняшний день - единственный способ справиться с пандемией и вернуться к привычному образу жизни.

О значении вакцинации рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе Роман Семенов.

- COVID-19 – это воздушно-капельная вирусная инфекция, передающаяся от человека к человеку. Зачастую она сопровождается тяжелым течением и всевозможными осложнениями, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

К сожалению, на данный момент отсутствует специфическое лечение этого заболевания, то есть лекарство, способное убить вирус. До недавнего времени в защите от заражения мы могли рассчитывать только на ресурсы нашего организма и профилактические меры, такие как ношение масок, соблюдение дистанции, мытье рук и другие. Но вот уже больше недели у жителей Конаковского района имеется возможность привиться от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация, в широком смысле, является единственным инструментом в руках человечества, способным наиболее эффективно справляться с массовым распространением инфекционных заболеваний, и нынешняя ситуация не исключение. Первая вакцина от COVID-19 была зарегистрирована еще полгода назад и успешно прошла клинические испытания. Они показали её безопасность и значительную эффективность действия от коронавируса, что позволило активно начать прививочную кампанию. После прививки от COVID-19 в организме формируются иммунитет, способный впоследствии, при встрече с настоящим вирусом, противостоять развитию заболевания.

Как и вакцины против других инфекций, прививка от коронавируса не способна защитить от болезни на все 100 процентов, но если заболевание всё-таки случится, его течение пройдет в более легкой форме, и риск развития осложнений будет сведен к минимуму.

Основными противопоказаниями к введению вакцины против коронавируса являются: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности. В остальных случаях прививка показана всем жителям. Лицам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, для принятия решения о вакцинации нужно проконсультироваться с врачом.

Отказываясь от этой прививки, мы рискуем не только ощутить на себе тяжелые последствия заболевания, но и даём возможность вирусу дальше распространяться среди населения нашей планеты, а значит и продляем течение эпидемии. И вместе с ней продляем необходимость сохранения всех ограничительных мероприятий.

Только вакцинация способна остановить массовое распространение новой коронавирусной инфекции и вывести человечество из пандемии. Будьте благоразумны, сделайте прививку, сохраните здоровье себе и своим родным!

Сергей Фомченко, председатель ТИК Конаковского района об отношении к вакцинации и о том, почему важен личный вклад в борьбу с коронавирусом.

- Решение вакцинироваться было моё и супруги абсолютно добровольным. Тем более, появилась возможность сделать ее непосредственно в Конаковской ЦРБ, не надо никуда ехать. В этом году пройдут сразу несколько избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной думы РФ, губернатора Тверской области, депутатов Законодательного собрания Тверской области, депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района. Посчитал, что не имею права никого подводить и должен внести личный вклад в борьбу с коронавирусом.

«Весенняя» волна коронавируса обошла меня стороной. Сейчас, когда болезнь коснулась многих знакомых и приняла больший масштаб, пришло понимание всей серьезности ситуации. На прививочный пункт пришел с супругой в числе первых. Никаких предварительно анализов не сдавали. Прививку делают на третьем этаже здания поликлиники. На месте заполняется анкета, далее прием у врача (проверяют давление, измеряют температуру, задают вопросы о самочувствии и хронических болезнях) и собственно делают саму прививку. Вся процедура заняла примерно минут 30 (с учетом очереди). Предупредили, что прививка делается вакциной «Спутник V» в два этапа. Многие боятся последствий. В моем случае в первый день после прививки ощущался дискомфорт в организме, «ломота» в мышцах. На следующий день всё прошло.

Делать или нет прививку – это, конечно, индивидуальное решение, но поскольку вирус не отступит, и государство предоставляет бесплатную возможность каждому, то почему бы ей не воспользоваться!

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ»: г. Конаково, ул. Энергетиков, 32,

телефон 8 (48242) 42880 с 9 до 18 часов, а также через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru

по единому номеру «122».



Визит министра

Конаковский район с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства Тверской области Константин Каравайный.

В программе визита значилось посещение дошкольных образовательных учреждений №1 в селе Городня и №5 в поселке Редкино. Константин Иванович ознакомился с их деятельностью, побеседовал с руководителями детских садов, осмотрел территорию учреждений, побывал в разных возрастных группах, оценил созданные условия для комфортного пребывания детей. Повышенное внимание он уделил вопросам финансового и материально-технического обеспечения детских садов, существующим проблемам, в частности, необходимости проведения текущего ремонта зданий, помещений и работ по благоустройству территории.

Еще одним пунктом программы стало посещение Каравайным школы №2 в поселке Редкино. Директор школы Антонина Орлова провела экскурсию по школе, гость посетил учебные классы, спортивный зал, столовую. В рамках визита обсуждались вопросы профориентации. Министр обратил особое внимание на необходимость эффективной социальной рекламы профессий, связанных с сельским хозяйством, которое сейчас активно наращивает свой потенциал в России, возможность сотрудничества с Тверской государственной сельскохозяйственной академией, региональным базовым центром аграрного образования. Константин Иванович пообщался и с будущими выпускниками школы, рассказал о перспективах развития высокотехнологичного сельского хозяйства, призвал ребят подумать о возможности выбора профессии, связанной с сельским хозяйством.

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке директор учреждения Екатерина Меховникова рассказала о состоянии библиотечного фонда, о ремонте здания, отметила, что библиотеки становятся центром притяжения и культурного досуга жителей, новым образовательным и просветительским пространством. Константин Иванович задержался в музее конаковского фаянса, рассматривая представленные экспонаты, высоко оценил изделия мастеров фаянса и стремление сохранить культурное наследие края.

Сыродельный завод имени Верещагина стал еще одной деловой точкой визита. Продукция предприятия благодаря технологичности, экологичности, своим вкусовым и ароматическим качествам завоевала доверие экспертов и потребителей.

Итоги поездки были подведены в администрации Конаковского района на встрече с заместителем главы администрации Конаковского района Александром Слепышевым. Обсуждались рабочие вопросы, волнующие сельскохозяйственную отрасль района, в том числе продвижение местных брендов и создание собственной розничной сети продаж. На данном этапе проводится подбор участков для объединения производителей и создания условий для их доступности широкому кругу потребителей. Министр сельского хозяйства Тверской области обещал оказать содействие по включению сельскохозяйственной отрасли района в программы по субсидированию.

Легендарный

мотокросс возвращается

В администрации Конаковского района состоялась встреча с инициативной группой спортсменов по мотокроссу. Активисты на совещании с главой Конаковского района озвучили ряд предложений по развитию мотоспорта в районе. Cпортсмены Григорий Коньков, Иван Ермолаев и Сергей Пономарёв предложили совместными усилиями восстановить трассу в Селиховском поселении, создать клуб по интересам и тренировочную базу, что в дальнейшем позволит проводить зрелищные соревнования всероссийского статуса.

Глава района Олег Лобановский поддержал инициативу и обозначил основные этапы работы: создать организационный комитет соревнований, положение о соревнованиях и наметить проведение первого областного заезда на лето 2021 года. Администрация района готова привлечь внебюджетные средства для восстановления трассы длинной более двух километров. Глава района также отметил важность создания детско-юношеского кружка по техническим видам спорта для обучения управлением автомототранспортными средствами.

- Очень радует тот факт, что инициативных людей в районе становится все больше, и они идут к той цели, которую поставили для себя, - прокомментировал Олег Владимирович в завершение встречи.

История мотоспорта в Конаковском районе началась в 60-е годы. Тогда тренировки были регулярными, а массовые заезды на соревнованиях собирали тысячи зрителей. Имена спортсменов из Конаковского района гремели на чемпионатах мира и Европы. Подъем этого вида спорта связан с именем человека-легенды Александра Лебедева, мастера спорта СССР, члена сборной страны, чемпиона. Благодаря ему Конаково стал кузницей сильнейших спортсменов страны, в с. Селихово построили трассу, отвечающую всем стандартам. Его дело продолжилось и позже, в Конаковского СТК РОСТО. Сегодня технические виды спорта очень затратны, но несмотря на это, силами энтузиастов в Конаково содержится порядка 20 мотоциклов.

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ