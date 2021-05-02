ДВА СЛАВНЫХ ЮБИЛЕЯ

Юрий Шеляпин:

ЖИТЬ - ЗНАЧИТ ПОМОГАТЬ

8 февраля отметит свой 85-летний юбилей Юрий Ефимович Шеляпин, Почетный гражданин города Конаково, заслуженный строитель России, который сделал много добрых дел для Конаковского района. Чтобы перечислить все заслуги мецената российского уровня, главы федерального холдинга «Эко-Тепло», не хватит небольшой статьи. Но вспомнить эти дела стоит.

Он выплачивал пособия многодетным семьям, оставшимся без кормильца, дарил квартиры ученым и ветеранам, оказывал посильную финансовую помощь в выпуске православной энциклопедии. Жителям Конаковского района повезло, что он здесь ведёт строительство различных объектов. Холдинг Юрия Шеляпина восстанавливал и строил храмы в Москве и Тверской области. Среди них Крестовоздвиженская церковь в селе Свердлово Конаковского района и храм Рождества Христова в Рыбаках, который находится на улице Вольного Новгорода в Твери.

В 2010 году Юрий Шеляпин подарил шесть квартир ветеранам Великой Отечественной войны, которые по тем или иным причинам не попали в известную федеральную программу. Ключи от нового жилья получили ветеран Афганистана, а также молодой сотрудник Конаковской ГРЭС.

Он отремонтировал сельскую библиотеку в селе Вахонино, построил там дорогу, спортзал, спортплощадку, провел газ и водопровод. В Конакове компания «Эко-Тепло» благоустроила сквер. А в 2016 году при финансовом участии четы Шеляпиных в Конакове во время празднования Дня города на центральной площади была открыта скульптурная композиция, посвященная святым благоверным Петру и Февронии Муромским (сейчас ее перенесли на проспект Ленина, и она стоит напротив загса.

Также с его именем связана еще одна достопримечательность: в выставочном зале Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки нашел постоянную прописку музей конаковского фаянса. Основа его коллекции – фаянс, который собрала и подарила городу дочь Шеляпиных Ольга Юрьевна Ярцева.

Еще одним знаковым добрым делом мецената стали квартиры для ветеранов, о чем мы писали в прошлом году. В преддверии 75-летия Великой Победы он подготовил для участниц войны, 15 женщин-ветеранов, проживающих в Тверской области, новое жильё. Квартиры расположены в новом монолитно-кирпичном доме бизнес-класса в Конакове на улице Учебной, дом 1а, как раз рядом с редакцией.

Также Ю.Е.Шеляпин принял участие в программе по расселению ветхого и аварийного жилья: осенью прошлого года в том же новом доме квартиры получили 13 семей из шести аварийных многоквартирных домов по улице Жилкооп и дома на улице Первомайская, 54. В общей сложности, 77 конаковских семей. Это региональная программа, но Почётный строитель значительно снизил стоимость жилья с отделкой, чтобы больше квадратных метров досталось нуждающимся людям.

И мы не забыли о том хорошем, что вы, Юрий Ефимович, сделали для нашей газеты в период 20015-2016 годов. Когда финансовое положение редакции стало критическим, благодаря вашей поддержке мы смогли справиться с кризисом. То сотрудничество было, как нам думается, взаимовыгодным, и мы верим, что оно продолжится.

Коллектив АНО «Редакция газеты «Заря» желает юбиляру крепкого здоровья, многие лета и успехов во всех начинаниях!

Подготовила Л. Кикало.

С ЮБИЛЕЕМ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Свое семидесятилетие отметил в прошлый четверг старейший руководитель сельскохозяйственного предприятия, на протяжении десятилетий возглавляющий коллективное хозяйство «Шошинское» В.А.Цапков.

В свое время «Заря» много писала и о коллективном хозяйстве «Шошинский», и о его председателе Василии Александровиче Цапкове, который приехал в Конаковский район в конце 70-х уже опытным, хотя еще и сравнительно молодым специалистом. К тому времени за его плечами, кроме службы в ракетной части в Выползово и позже на Байконуре, – учеба в ВСЗО и ВПШ, аспирантура в Тимирязевской сельхозакадемии, работа главным агрономом в Торжокском районе, а также молодая жена и маленькая дочь. В 1978 году его направили в Конаковский район, в колхоз «Шошинский», где и продолжился его профессиональный и карьерный рост.

- При переезде в Вахонино, где располагалось правление колхоза, поразило, что здесь ощущался явный недостаток механизации: сельхозработы выполнялись вручную преимущественно руками «шефов» и в период сбора урожая – школьников, - вспоминает Василий Александрович, – что касается дорог, то, скорее, тут были одни «направления». Не было и газа. В общем, развернуться и приложить свои силы было где...

Будучи активным членом партии, он добился от вышестоящих партийных органов выделения средств, и за несколько лет между окрестными деревнями были проложены дороги, для колхоза закуплена техника, началась и успешно продолжилась газификация, а деревня Вахонино стала действительно центральной усадьбой колхоза не на словах, а на деле. Появилось жилье, построенное хозспособом, увеличивались пахотные площади, активно мелиорировались земли.

С благодарностью Василий Александрович вспоминает имена своих учителей, опытных хозяйственников: это, прежде всего, директор совхоза Конаковский» орденоносец Д.Б.Котов, с которого он брал пример, как выводить захудалые хозяйства в лидеры. Это и директор совхоза «Завидово» М.И.Бровцин, который не только сам проявлял инициативу, но и мотивировал к ней других. Результаты работы вывели «Шошинский» в лидеры, а В.А.Цапкова выбрали депутатом местного Совета.

При генсеке Андропове за невыполнение бездумных распоряжений партии Цапкова сняли с должности председателя. Об этой истории мы писали десять лет назад в большом материале «Непотопляемый Цапков». Кому интересно, могут найти и перечитать. Проступок был серьезный: отказ от выращивания навязываемого «центром» невыгодного картофеля в ущерб стабильности кормовой базы был оправдан с хозяйской точки зрения, но идеологически и карьерно оказался вреден.

Так Василий Александрович из председателей переквалифицировался в водители. Затем, конечно, опытный управленец все равно оказался нужен, и В.А.Цапков стал заместителем по строительству тогдашнего руководителя «Шошинского» А.А.Полторыхина.

В начале 90-х, после краха КПСС, на волне демократических перемен, в родном колхозе прошли всенародные выборы, и в 1992 году он снова возглавил колхоз. Наступили рыночные времена. Плана уже никто не требовал, картошку сажать вместо овса – тоже. На первый план вышел вопрос рентабельности. Поэтому с «советских» надоев по полторы-две тысячи килограммов в год от дойной коровы постепенно «шошинские» коровки, благодаря все той же грамотной кормовой базе, стали давать и по шесть и даже по восемь тысяч. Это, конечно, не десять-пятнадцать, как у «импортных» буренок в Дмировой Горе, но так и содержание – пастбищное, а значит, молоко особенно вкусное. Урожайность сельхозкультур также значительно выросла.

В таком ключе и прошли эти без малого уж двадцать лет. К сожалению, хозяйство по сравнению с советскими временами использует далеко не всю землю, поэтому десять лет назад на бывших полях стали проводить фестиваль «Нашествие». Но и тут председатель выгадал для своего хозяйства: компенсации за «нарушенный плодородный слой» хватало на подготовку техники к весне и на ГСМ.

В общем, Василий Александрович всегда остается собой и в любой ситуации находит единственно правильный выход. Кроме того, он давний друг «Зари», и нам есть что вспомнить о наших былых совместных делах. Поэтому мы с огромным удовольствием присоединяемся к поздравлениям и желаем Василию Александровичу крепкого здоровья, оптимизма и жизнерадостности, удачи в делах и благополучия во всем!

Подготовил

М. Малахов.