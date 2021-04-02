Благотворительный проект «Подари дрова» номинирован на всероссийскую премию

Благотворительный проект торжокского волонтера Николая Романенко «Подари дрова» номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Headliner года 2020». Ее цель — поддержать идейных лидеров, вносящих вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни. Лучший проект определят народным голосованием. Поддержать Николая Романенко можно по ссылке https://award.head-liner.ru/nominations/social/2887/ . Победитель получит грант в размере 1 млн рублей.

Развитию добровольчества, волонтёрских молодёжных инициатив в Верхневолжье уделяется особое внимание.

«Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект «Подари дрова» оказывает помощь одиноким и одиноко-проживающим малоимущим пенсионерам. Каждый из них перед наступлением зимы получает по 5 кубометров колотых березовых дров, а с 2020 года - 10 кубометров. За семь лет реализации проекта тепло пришло в 1068 домов.

Благотворительный проект «Подари дрова» реализуется за счет пожертвований граждан и с недавнего времени - бизнеса. Все денежные средства идут на покупку дров для пожилых людей.

Проект в короткие сроки стал межрегиональным: сейчас при помощи партнеров акции дрова на зиму получают не только в Тверской области, но и пенсионеры Смоленской, Тульской, Архангельской, Псковской, Кемеровской, Ростовской, Калининградской, Омской областей. Чтобы получить помощь, одиноким пожилым людям нужно обратиться в местный орган соцзащиты. Узнать, как принять участие в акции, можно на сайте https://www.podari-drova.ru/.

Николай Романенко на протяжении 12 лет занимается общественной деятельностью на территории Тверской области. Волонтер является автором и исполнителем социальных проектов «Подари дрова», «Помоги собраться в школу», «Бабушка вяжет», «Заботливые руки», «Оказание продуктовой помощи», «Благоустройство детских площадок», «Благоустройство воинских захоронений».

За последние три года в рамках проектов удалось оказать социальную помощь более 5 тысячам жителей Тверской области, привлечь в свои проекты порядка 12 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области