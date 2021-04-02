В Тверской области создадут центры амбулаторной онкологической помощи

В Твери и крупных городах Верхневолжья создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи для повышения ранней выявляемости онкозаболеваний у жителей региона. Вопрос обсуждался на совещании, которое 4 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы должны внести свой вклад в это дело, усилить нашу материально-техническую базу, кадровый потенциал Тверской области. Уже ведется серьезная работа в тверском центре имени Аваева, областном диспансере. Нужно принять решения по нашим дальнейшим действиям. На фоне борьбы с пандемией коронавируса, масштабной прививочной кампании важно не забывать, что есть другие направления, которые требуют безотлагательного участия», – сказал Игорь Руденя.

Для совершенствования профилактики и лечения онкозаболеваний, повышения качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи принято решение о создании в Тверской области центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Первый такой центр планируют открыть в 2021 году в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Здесь будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем – наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Еще одно такое учреждение предполагается ввести в этом году в Вышнем Волочке.

Для работы в ЦАОП подготовлены медики. Проводить обследования они будут на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования. Уже идет закупка необходимой медтехники.

На следующем этапе планируется развивать сеть таких центров в муниципальных образованиях региона: городах Ржев, Кимры, Бежецк, Нелидово. Министерством здравоохранения составлен план реализации проекта в районах.

В 2021 году продолжится техническое обновление областного онкодиспансера. По национальному проекту «Здравоохранение» запланированы поставки комплекса для радиомодификации, маммографа, биохимического, гематологического и электрохирургического анализаторов, операционных столов и другого оборудования.

В 2020 году в диспансер закуплены системы линейного ускорителя и компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая медтехника.

Игорь Руденя подчеркнул – не менее важно сосредоточить усилия на кадровом обеспечении онкологической службы.

На совещании рассмотрены предложения по подготовке и привлечению высококвалифицированных специалистов нужного профиля. Одно из решений – разработка программы «Региональный онколог», которая позволила бы заключать договоры о целевом обучении будущих специалистов, обеспечивать медиков жильем и стимулирующими выплатами. Обсуждалось также проведение просветительских и образовательных мероприятий, обучение персонала действующего первичного звена. Такие проекты уже реализуются при федеральной грантовой поддержке. Губернатор поручил проработать вопрос о выделении на эти направления региональных грантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области