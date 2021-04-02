«Транспорт Верхневолжья» и «Верхневолжское АТП» включены в перечень системообразующих предприятий региона

Компания-оператор«Транспорт Верхневолжья» и компания- перевозчик «Верхневолжское автотранспортное предприятие» включены в перечень системообразующих предприятий регионального значения. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 4 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Первоначально перечень системообразующих предприятий региона, куда вошло свыше 220 компаний, был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, что позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики, сохранить рабочиеместа для жителей Тверской области.

«Транспорт Верхневолжья» и «Верхневолжское АТП» осуществляют свою деятельность в рамках новой модели пассажирских перевозок, запуск которой на территории Твери и Калининского района состоялся ровно год назад.

Вчера, 3 февраля, с этим событием руководство и сотрудников «Верхневолжского АТП» поздравил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона посетил предприятие, осмотрел автобусы, обсудил с коллективом предприятия дальнейшееразвитие пассажирских перевозок.

Тверская область одним из первых регионов страны приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях», – отметил Губернатор.

Ежедневно синие автобусы перевозят треть населения Твери и Калининского района. За год было совершено более 50 млн поездок. Самыми популярными маршрутами у граждан в городской черте стали № 6, 9, 21, среди пригородных - № 106, 205, 208.

За год на 22% сократилось количество ДТП с участием общественного транспорта.

Новая транспортная модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в 2020 году стала победителем общенациональной премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта».

Задача, обозначенная главой региона на 2021 год, - внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более 10 млн человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области