Игорь Руденя проинспектировал ремонт здания нового Дворца бракосочетания Тверской области

4 февраля Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход капитальных работ в здании областного Дворца бракосочетания в Твери. Новый ЗАГС создается по поручению главы региона.

Прежде, чем начать работы в историческом здании на Свободном переулке, были изучены данные Госархива. В помещениях сохранены архитектурные элементы, в частности лепнина. При отделке внутреннего пространства Дворца бракосочетания заложены классические интерьерные решения, долговечные материалы – натуральный мрамор и гранит.

Сейчас в здании ведутся внутренние и фасадные работы, обустройство архитектурной подсветки здания ЗАГСа, подготовка к облицовке цоколя. Планируется благоустройство прилегающей территории: расширение общественного пространства перед зданием Дворца, установка на площади скульптуры, посвященной венчанию небесных покровителей Верхневолжья – святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Внимательно относимся ко всем деталям реализации проекта, ведь он является знаковым в нашей семейной политике. Хотим, чтобы областнойЗАГС стал центромсемейных торжеств – заключения браков, регистрации маленьких граждан. Из-за пандемии коронавируса сдвинуты сроки реализации проекта, в этом году продолжаем работы. К осени наш Дворец бракосочетания откроет двери для молодоженов Твери, жителей области, гостей региона. Здесь же будет находиться филиал МФЦ», – сообщил Игорь Руденя журналистам после осмотра объекта.

Перед осмотром к Игорю Рудене подошла молодая пара, которая планирует зарегистрировать брак в этом году. Алёна Варанкина и Владислав Березин рассказали главе региона, что в 2021-м золотую свадьбу отмечают бабушка и дедушка будущей невесты, поэтому их церемония бракосочетания станет символичной для всей семьи.

«Очень хотим расписаться в новом ЗАГСе, будем сюда подавать заявление. Друзья из Торжка тоже хотели бы здесь пожениться», – рассказала Игорю Рудене Алёна.

«В этом году планируем открыть новый ЗАГС. Ждем вас как первых посетителей. Не забывайте про наши традиции – расписаться, а затем повенчаться», – обратился к молодым людям Губернатор.

В новом ЗАГСе будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трех залах планируется проводить регистрации браков, еще в одном –торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни.Предусмотрена доступная среда для маломобильных людей.

Сейчас вЗАГСе Тверской области можно получить12государственных услуг – ежегодно они востребованы болеечем у 150 тысяч жителей региона. Помимо регистрации брака этоуслуги, связанныес рождением, усыновлением, установлением отцовства, и другие. В учреждении проведена цифровизация – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

В 2020 году в ЗАГСе Тверской области зарегистрировано более 6400 браков, свыше 10 200 новорожденных. С 1 октября 2019 года по инициативе Игоря РуденисемьямВерхневолжья при рождении ребенка предоставляются подарочные наборы. Их вручение проходит, в том числев отделениях ЗАГСов в районах. С начала действия меры одновременно со свидетельством о рождении ребенка в ЗАГСахпередано более 12300 таких подарков. Кроме того, ежегодно вручается порядка 10 000 памятных медалей «Родившемуся в Тверской области»с приветственным обращением Губернатора.



Пресс-служба Правительства Тверской области