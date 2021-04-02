Персонал и проживающие Тверского геронтологического центра вакцинировались от COVID-19

Все 60 сотрудников Тверского геронтологического центра сделали прививку от коронавируса. Также вакцинировались большинство проживающих в центре бабушек и дедушек.

Директор социального учреждения Анна Быкова отметила, что решение сделать прививки всем коллективом было принято после тщательного изучения информации о вакцине, консультаций с медицинскими работниками.

«Мы работаем с людьми пожилого возраста, которые нуждаются в медико-социальной помощи и находятся в группе риска по коронавирусу. Поэтому сотрудники центра несут повышенную ответственность, в том числе за здоровье и безопасность проживающих. Считаем, что вакцинация от ковида – это наш гражданский долг», – сказала Анна Быкова.

Большинство работников сделали прививки в декабре прошлого года, часть персонала завершила вакцинацию в январе. Лишь единицы ощутили побочные действия в виде кратковременного подъема температуры, у остальных все прошло бессимптомно.

В ближайшие дни уже второй этап вакцинировании пройдут проживающие в центре пожилые люди.

«Наши бабушки и дедушки поверили в вакцину, в ее эффективность и безопасность, подтвержденную в ходе исследований. Первый этап прошел хорошо, без побочных действий. Все захотели привиться, чтобы защитить себя от опасной инфекции, а также иметь в будущем возможность выходить на прогулку по городу, за территорию центра. Только пять человек не вакцинировались из-за имеющихся противопоказаний», – рассказала Анна Быкова.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В Тверской области на данный момент прививки сделали 19 091 человек – это 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 3 февраля, прививку сделали 1169 человек. В федеральный регистр внесена информация о 15 977 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Еще семь заработают 5 февраля. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул – в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.