Пушкинский фестиваль стартует в Тверской области в День памяти великого русского поэта

Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) в Торжке Тверской области приглашает жителей и гостей региона на Пушкинский монофестиваль, посвященный Дню памяти поэта. Он пройдет с 10 по 14 февраля 2021 года. Тема фестиваля – «Метель», по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина из цикла «Повести Белкина».

Пушкинский фестиваль включен в региональный Календарь туристских событий 2021 года, который утвердил Губернатор Игорь Руденя.

«По сравнению с 2018 годом в 2021-ом количество туристических событий в нашем регионе выросло более чем в 2,5 раза», – сообщил глава региона журналистам после обсуждения вопроса на заседании Правительства Тверской области 2 февраля.

Программа Пушкинского фестиваля состоит из целого цикла культурно-образовательных мероприятий.

10 февраля ВИЭМ приглашает на музейную встречу к 220-летию со дня рождения писателя-фольклориста, автора «Толкового словаря живого великорусского языка» и «Пословиц русского народа» В.И. Даля. В день памяти А.С. Пушкина участники встречи вспомнят трагические февральские дни 1837 года, когда Даль, врач по образованию, безотлучно находился у постели смертельно раненного на дуэли поэта. Специальный гость мероприятия – Анастасия Журавская, кандидат философских наук, потомок В.И. Даля. Гостей также ждет экскурсия по выставке «Святочные истории» и знакомство с рассказом В.И. Даля «Авсень».

13 февраля запланирована лекция кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории Тверского государственного университета Ольги Лисициной «Любовь и флирт в пушкинскую эпоху. Все, что Вы стеснялись спросить».

В этот же день состоится музыкально-литературный моноспектакль «Метель». Повесть А.С. Пушкина исполнит Алексей Зинатулин в сопровождении цифрового баяна Натальи Петровой, лауреата международных конкурсов. Специально для постановки созданы оригинальные аранжировки пьес.

Пушкинский фестиваль продолжит 14 февраля концерт классической музыки «Одной любви музыка уступает». В программе – пьесы из цикла «Времена года» П. И. Чайковского со стихотворными эпиграфами А.С. Пушкина, а также виолончельные пьесы композитора в исполнении лауреатов международных конкурсов Айшан Мамедовой (сопрано), Алексея Старикова (фортепиано), Глеба Степанова (виолончель).

Кроме того, прозвучат вокальные сочинения С.В. Рахманинова – романсы на стихи А.С. Пушкина. Звучание XIX века передадут произведения европейских композиторов, в том числе Роберта Шумана, постояльца гостиницы Пожарских – он завтракал в новоторжском трактире в Торжке вместе с Кларой Вик в 1844 году.

Подробная информация об этих и других культурных событиях – на сайте http://viemusei.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области