Столицу Верхневолжья ждёт Неделя тверской книги

9 февраля в 16.00 в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького состоится торжественное открытие XXVII Недели тверской книги. Ежегодно это событие объединяет авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, библиотекарей региона, читателей. Участники смогут познакомиться с новинками региональной печати, изданными за прошлый год.

В год 75-летия Великой Победы особое внимание литераторами было уделено военной истории. Издано много книг, в которых отражены страницы Великой Отечественной войны. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

Гостей мероприятия ожидают презентации книги В.М. Воробьёва «Тверская земля и Смоленщина: перекличка героев», альбома Тверской областной картинной галереи «…Освобождённый встал Калинин, родных приветствуя сынов…», «Книги памяти лихославльцев».

На церемонии открытия Недели тверской книги будет представлена выставка «Тверская книга – 2020», состоится вручение «Приза симпатий библиотекарей за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками» и диплома «Открытие года», который вручается авторам за книгу, отличающуюся новизной темы или глубиной содержания, фундаментальностью исследований или полиграфическим исполнением. Кроме того, будет дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек».

В этот же день в деловом информационном центре библиотеки пройдёт презентация выставки-инсталяции «Перечитывая Пушкина: к 50-летию туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

На протяжении недели гостей большого книжного события ждут не только презентации книг, но и выставки, лекции, круглые столы, творческие семинары, концерт инструментальной музыки и многое другое.

Ряд мероприятий состоится в онлайн-формате. Среди них – награждение победителей конкурса для читающей молодежи «Во славу Отечества Русского», приуроченного к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, презентация книги «Фарфор и фаянс Российской империи. Заводы Тверской губернии Гужева-Масленикова-Белина» Е.В. Антиповой (г. Саратов), подведение итогов конкурса-фестиваля библиотек «Тверская земля: история, события, люди».

Также читатели традиционно смогут выбрать лучшую тверскую книгу 2020 года. Итоги голосования будут подведены на закрытии книжного праздника 15 февраля в 16.00.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М. Горького выставка «Тверская книга 2020» продолжит свою работу в библиотеках области.

Пресс-служба Правительства Тверской области