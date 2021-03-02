Жители Тверской области получают помощь благодаря проекту «Добрый шкаф»

В Тверской области реализуется благотворительная инициатива «Добрый шкаф». Благодаря социальному проекту в январе 2020 года помощь в виде тёплых вещей и обуви была оказана 10 жительницам тверского региона – подопечным центра «Время жить».

У каждой из них за плечами своя сложная жизненная история, но, благодаря курсам реабилитации в центре,женщины находят выход из ситуации. Ежемесячнок оказанию помощи таким женщинам присоединяется команда благотворительной инициативы «Добрый шкаф».

«Добрый шкаф» - это проект, направленный на сбор и предоставление гуманитарной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Основные благотворители проекта –жители Твери. Кроме того, большую помощь проекту оказывают волонтеры, которые разбирают, сортируют и распределяют вещи. Проект реализуется при участии Фонда Твери и поддержке Фонда президентских грантов.

Реализация проекта «Добрый шкаф» продолжается. На данный момент принимаются только зимние вещи. «Добрый шкаф» работает с 11:00 до 17:00 по вторникам, четвергам и пятницам по адресу: ул. Ерофеева, д. 5, телефон (4822) 41-53-07, электронная почта fond.tveri@mail.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области