Игорь Руденя провел рабочую встречу с директором ФСИН России Александром Калашниковым

3 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы исполнения наказанийАлександромКалашниковым. Обсуждалось сотрудничество по обеспечению занятости, обучению, ресоциализации освободившихся граждан. Подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Тверской области и Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации.

«Учреждения ФСИНучаствуют в обустройстве населённых пунктов по программе «Формирование комфортной городской среды» - изготавливают малые архитектурные формы. Может получить развитие проект по производству остановочных пунктов и по другим направлениям. Считаю, что лица, которые по тем или иным причинам попали в места лишения свободы, могли бы принести пользу для развития экономики нашего региона», - отметил Игорь Руденя.

«Есть ряд направлений, по которому может быть налажено сотрудничество. Это касается металлообработки, деревоперерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, швейного дела. Мы можем выполнять различные заказы, организовывать профильные производства», - сказал Александр Калашников.

В расположенных в Тверской области учреждениях уголовно-исполнительной системы созданы центры трудовой адаптации осужденных. Стороны обсудили возможности по обеспечению их заказами в рамках действующего законодательства. В частности, речь шла о производстве мебели, пошиве спецодежды, изготовлении объектов для благоустройства.

Игорь Руденя и Александр Калашников подписали соглашение о взаимодействии Правительства Тверской области и Федеральной службы исполнения наказаний. Пункты документа касаются сотрудничества по вопросам проведения профилактическихмероприятий и недопущения гражданами совершения повторных преступлений, получения осужденными образования, в том числе среднего профессионального, их трудоустройства и социальной адаптации после отбывания наказания.

Пресс-служба Правительства Тверской области