Учительница математики из Твери Даниэла Фридман считает исключительно важной вакцинацию от COVID-19

Учитель математики тверской средней общеобразовательной школы №17 Даниэла Фридман подчеркнула важность массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Я уже вакцинировалась первый раз, скоро сделаю вторую прививку. Считаю, что очень важно сейчас максимальному количеству людей защитить свое здоровье с помощью вакцины. Она безопасна и эффективна, поэтому нужно прививаться. Это в интересах каждого и всех нас вместе», – считает педагог.

Напомним, накануне российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Тверскую область поступила новая партия вакцины – свыше 10 тыс. доз. В регионе продолжается массовая вакцинация населения. На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 17 922 человека – это 51,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 2 февраля, прививку сделали 960 человек. В федеральный регистр внесена информация о 14 874 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.