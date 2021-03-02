Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Федюнину

posted by Максим Малахов on ср, 02/03/2021 - 14:30

3 февраля 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Марии Михайловне Федюниной. С юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

         «На Ваш век выпали тяжелые испытания военных лет, возрождение Отечества из руин, строительство мирной жизни. Поколение победителей – это гордость нашего народа, пример высочайшего патриотизма для каждого из граждан нашей страны. Низкий Вам поклон за Вашу любовь к родной стране, за смелость и твёрдость, с которой ветераны отстояли будущее нашей Родины», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

         Мария Михайловна Федюнина родом из Москвы.  В период Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии. После войны переехала с мужем в город Калинин. Здесь работала на швейной фабрике портнихой.

                Мария Михайловна воспитала сына и двоих дочерей, у нее есть внучка, четверо внуков, девять правнуков и четверо праправнуков.

         В честь юбилея юные вокалисты из ДК «Химволокно» подготовили для Марии Михайловны музыкальный подарок – песни военных лет.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области