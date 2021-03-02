Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Федюнину

3 февраля 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Марии Михайловне Федюниной. С юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«На Ваш век выпали тяжелые испытания военных лет, возрождение Отечества из руин, строительство мирной жизни. Поколение победителей – это гордость нашего народа, пример высочайшего патриотизма для каждого из граждан нашей страны. Низкий Вам поклон за Вашу любовь к родной стране, за смелость и твёрдость, с которой ветераны отстояли будущее нашей Родины», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Михайловна Федюнина родом из Москвы. В период Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии. После войны переехала с мужем в город Калинин. Здесь работала на швейной фабрике портнихой.

Мария Михайловна воспитала сына и двоих дочерей, у нее есть внучка, четверо внуков, девять правнуков и четверо праправнуков.

В честь юбилея юные вокалисты из ДК «Химволокно» подготовили для Марии Михайловны музыкальный подарок – песни военных лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области