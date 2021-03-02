В Тверской области начинается строительство железнодорожной остановки возле Ржевского мемориала Советскому солдату

С 5 февраля на Октябрьской магистрали начнутся работы по строительству вокзала и железнодорожной платформы нового остановочного пункта возле мемориала Советскому солдату во Ржеве. Их возведут на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Остановочный пункт будет находиться в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.

О начале строительства новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал» рассказал Губернатор Тверской области Игорь Руденя 24 декабря по время пресс-конференции по итогам 2020 года.

«Есть поручение Президента РФ Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября 2020 года о электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». Это планируется сделать до 2025 года, но при этом в 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда «Ласточка». За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили», - отметил Игорь Руденя.

Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

По информации службы корпоративных коммуникаций ОЖД, длина береговой пассажирской платформы будет составлять 170 метров, а ширина – 6 метров. По проекту вокзал будет представлять собой модульную конструкцию с панорамными окнами в пол и стеклянными элементами крыши. В здании будут располагаться кассы, кафе, зона ожидания с креслами и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, а рядом с вокзалом будет установлен памятник-паровоз.

В настоящий момент проводятся земляные работы и выравнивание строительной площадки, на месте строительства установили трансформаторную подстанцию и уже вынесли коммуникации. Завершение строительства нового остановочного пункта запланировано на май текущего года.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с Мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

Правительством Тверской области запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области