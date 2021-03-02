Дорожники Тверской области начали подготовку к прохождению весеннего половодья

posted by Максим Малахов on ср, 02/03/2021 - 13:19

 

 

         В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области создана противопаводковая комиссия для контроля за работой дорожных подрядных организаций в период весеннего половодья.

         Задачи по подготовке к пропуску весеннего половодья в Верхневолжье в 2021 году обозначил Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 2 февраля.

         «Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры», – сказал Игорь Руденя.

         Одно из поручений главы региона ответственным ведомствам – обеспечить контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту.

         Основная задача организаций, отвечающих за содержание региональных автодорог и мостов, в паводковый период минимизировать возможные негативные последствия таяния снега.         Так, подрядчики должны открыть и расчистить отверстия малых мостов, труб, водосбросных лотков, обеспечить очистку проезжей части и обочин от снега и наледи, подготовить дорожную технику и инертные материалы (песок и щебень) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

         На особом контроле у дорожников находятся объекты, расположенные в муниципалитетах со сложным, холмистым рельефом, а также вблизи крупных водоемов – это Бельский, Жарковский районы, Западнодвинский, Весьегонский и Пеновский муниципальные округа, Нелидовский и  Осташковский городские округа.

         Подрядные организации должны ежедневно направлять оперативную информацию о текущем состоянии автодорог в круглосуточную диспетчерскую службу Дорожного фонда. 

         О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения жители могут сообщать по телефонам диспетчерской службы:  8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

                 

Пресс-служба Правительства Тверской области