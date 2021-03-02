В 2021 году по национальному проекту в Тверской области планируют ремонт 342 километров дорог регионального значения

Работы на дорогах регионального значения Тверской области в 2021 году рассмотрены на совещании, которое 2 февраля провел Губернатор Игорь Руденя. Ремонт будет вестись, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году по проекту планируется привести в порядок 342 километра трасс.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание важно уделять маршрутам школьных автобусов и скорой помощи, туристическим и социально значимым трассам, дорогам к инвестплощадкам.

В перечень дорог, которые отремонтируют по отраслевому проекту в 2021 году, вошли объекты опорной сети – дороги от Твери до Бежецка и Весьегонска, от Осташкова до Ржева и Торжка, от М-9 до Пено и другие направления. Ремонт части из них начался в предыдущие годы.

По программе ремонта региональной сети запланировано продолжение работ на дороге от М-9 до Столипино, которые начались в прошлом году. Также на совещании рассмотрены направления от Вышнего Волочка до Лесного, Бежецка, Сонково и прочие объекты.

Благодаря ремонту подъездных дорог в Верхневолжье будут развиваться инвестиционные проекты. На совещании обсуждалось развитие дорожной инфраструктуры возле промышленного парка «Боровлево-3» и промзоны «Боровлево-2», объектов компаний «Орион», «Альфа», «Румелко-Агро», «Дмитрова Гора».

Пресс-служба Правительства Тверской области