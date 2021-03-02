Восемь организаций Тверской области стали победителями первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов

Восемь некоммерческих организаций Тверской области стали победителями первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов. Поддержку получили инициативы в сферах социальной поддержки и охраны здоровья граждан, патриотического воспитания, сохранения истории и культуры Верхневолжья. Общая сумма на реализацию грантов в регионе составила более 12,2 млн рублей.

Активность некоммерческих организаций Тверской области неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу, – считает Игорь Руденя. – Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания и многим другим».

По итогам первого конкурса Фонда региональное отделение общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» получило грант на программу поддержки семей, воспитывающих детей с ограничениями по здоровью.

Проекту «Мастерская художественных промыслов» Союза малых товаропроизводителей выделен грант на проект, направленный на сохранение традиционного промысла Конаковского района по производству и росписи высокохудожественных изделий из керамики.

Поддержан будет также проект регионального объединения «Исток» «Герои былых времен» по увековечению памяти солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Верхневолжья, а также сохранению исторической памяти о защитниках Отечества, сражавшихся в войнах XVII-XX веков.

Новую инициативу – «Будем здоровы!» – реализует региональный союз «Академия здоровья». В условиях пандемии коронавируса особое внимание окажут социальным работникам Тверской области – запланированы оздоровительные очные и онлайн-занятия, а также психологическое консультирование специалистов.

Фонд Марины Леонович воплотит в жизнь инициативу «Забота. Социально-бытовая и профессиональная адаптация уязвимых групп граждан для снижения последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации». Волонтеры-парикмахеры будут выезжать к пожилым гражданам, проживающим в домах-интернатах, людям с инвалидностью для оказания бесплатных услуг.

Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» заявил о реализации проекта «Долг Честь Память». Грант станет вкладом в проведение экспедиций по поиску незахороненных останков красноармейцев, погибших и пропавших без вести в 1941-1943 годах на территории Тверской области.

Несколько мероприятий проведут в рамках проекта «Оковецкий собор. Через прошлое в будущее». Православный приход в честь иконы Божией Матери «Оковецкая» Ржевской Епархии организует выставку-конкурс «Пасхальная открытка», краеведческую конференцию «Ржев в истории России», автобусную экскурсию на место явления чудотворной иконы Божией Матери «Ржевская-Оковецкая», в честь которой построен храм. Также запланирована модернизация зала Воскресной школы при соборе.

При поддержке Фонда президентских грантов некоммерческая организация «Хорошие новости» реализует проект «Архкоды Твери». Он направлен на сохранение исторического наследия столицы Верхневолжья через современные технологии в области 3D моделирования. В том числе, проект включает создание макетов знаковых зданий города.

НКО Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году 29 организаций стали победителями первого и второго конкурсов Фонда. Гранты направлены на реализацию проектов по охране здоровья граждан, экологическому просвещению, поддержке социально незащищенных жителей, мероприятий в сферах культуры, сохранения исторической памяти. В 2020-м общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 50,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области