Для учреждений здравоохранения Тверской области закупят более 33 тысяч лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции

В Тверской области закупят очередную партию лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также расходные материалы для кабинетов вакцинопрофилактики. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 2 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

Тверской области из резервного фонда Правительства России выделено 53,1 млн рублей на приобретение 12 наименований лекарств в количестве более 33 тысяч штук. Препараты будут распределены между участковыми врачами в муниципалитетах и Центрами амбулаторной помощи для лечения граждан с коронавирусной инфекцией. Первая поставка лекарств в Тверскую область состоится 9 февраля.

Также для кабинетов вакцинопрофилактики, организованных в Верхневолжье, закупят расходные материалы, на эти цели из бюджета региона выделено более 8,1 млн рублей.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Верхневолжье вакцинировались 16 962 человека – это 68,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 февраля, прививку сделали 1145 человек.

В Верхневолжье действует 31 пункт, где можно сделать прививку. Проведение вакцинации в районах, где не планируется открытие кабинетов, будет обеспечиваться выездными бригадами. Они будут сформированы на базе Областной клинической больницы, Вышневолоцкой, Нелидовской и Бежецкой ЦРБ.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области