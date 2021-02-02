В Тверской области студентка из многодетной семьи вакцинируется от ковида вместе с бабушкой

Жительница села Погорелое Городище Зубцовского района, студентка Виктория Гузенко приняла решение сделать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы уберечь от заражения своих родителей, бабушку и четверых младших братьев и сестер.

Как сообщила мама девушки Ирина Викторовна, в семье воспитываются пятеро детей. Старшая дочь Виктория учится в столичном вузе и в связи с отменой дистанционного формата обучения теперь будет приезжать из Москвы на выходные.

«Дочка решила, что из-за частых поездок необходимо обезопасить себя и своих близких. Поэтому в ближайшее время планирует сделать прививку от коронавируса», – рассказывает Ирина Викторовна.

Бабушка Виктории Валентина Ивановна, которой скоро исполнится 75 лет, тоже собирается вакцинироваться примерно в одно время с внучкой. По ее мнению, люди из группы риска должны защитить себя безопасной прививкой, чтобы, во-первых, сохранить здоровье, а во-вторых – чтобы не волновать своих родных из-за болезни.

Напомним, в Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Верхневолжье вакцинировались 16 962 человека – это 68,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 февраля, прививку сделали 1145 человек. В федеральный регистр внесена информация о 13 698 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.