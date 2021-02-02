В туристский календарь Тверской области на 2021 год вошло свыше 100 событий

2 февраля на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен календарь туристских событий Тверской области на 2021 год. Мероприятия включены в него на основании конкурсного отбора. Эксперты отрасли и члены рабочей группы отобрали наиболее интересные с точки зрения привлечения туристов.

«По сравнению с 2018 годом количество туристических событий в нашем регионе выросло более чем в 2,5 раза. Самые популярные, и не только для жителей Тверской области, это гастрономические мероприятия, посещение исторических мест, святынь региона, экологический и агротуризм. Календарь будет опубликован на сайте нашего Минтуризма, издана печатная продукция, события будут анонсированы в общественном транспорте, в том числе это «Транспорт Верхневолжья», поезда «Сапсан» и «Ласточка»», - подчеркнул Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В туристский календарь 2021 года включено 106 мероприятий различной направленности. Среди ключевых событий традиционные праздники: гастрономические фестивали «Верещагин СырFest» в Конаковском районе, «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», «Калитка» в Лихославльском районе, фестиваль «ОМА RANDA» в Спировском районе, триатлон «IRONSTAR» в Конаковском районе.

Кроме того, туркалендарь Тверской области в этом году дополнен новыми событиями: в Жарковском районе пройдёт конкурс зимней рыбалки, в Сонковском – «Койская ярмарка», в Кувшиновском районе организуют «Прямухинские гуляния», а в Макстахинском – «Моложский хоровод». В Старицкой районе отметят «День варенья», в Спировском районе проведут «Козловский капустник».

Также ряд событий 2021 года в Тверской области посвящён 800-летию со дня рождения выдающегося полководца, дипломата, государственного деятеля Александра Невского – это Большой Волжский Крестный ход, межрегиональный круглый стол и другое.

Больше всего мероприятий, вошедших у туристский календарь, планируется организовать в Твери, а также в Торжокском, Старицком, Конаковском, Лихославльском районах и Осташковском городском округе.

Игорь Руденя поручил дополнить календарь событиями, проходящими на территории Фировского, Рамешковского и Бельского районов. От этих муниципалитетов не было подано заявок для включения в календарь.

На протяжении последних четырёх лет туристский календарь событий Тверской области регулярно получает признание, как на российских, так и на международных конкурсах в сфере туризма. Так, туркалендарь на 2020 год был отмечен специальным дипломом «За интересное дизайнерское решение» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Пресс-служба Правительства Тверской области