Тверская компания «Метавр» поддержит работников в период вакцинации от коронавируса

Управляющий тверской металообрабатывающей компании «Метавр» Андрей Дмитриев отметил, что на предприятии готовы оказать содействие всем своим работникам, желающим привиться от коронавирусной инфекции.

«Мы обеспечили на производстве все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Это позволяет работать в условиях пандемии с максимально возможной защитой от COVID-19. Кроме того, коллектив нашего предприятия молодой, у нас нет работников из группы риска по возрасту», – отметил Андрей Дмитриев.

Он подчеркнул, что поддерживает кампанию по массовой вакцинации населения от ковида.

«Мы внимательно наблюдаем за статистикой заболеваемости и данными о ходе вакцинации. Проинформировали работников о возможности сделать прививку. С учетом того, что люди переносят вакцинацию по-разному, при необходимости мы готовы предоставить работникам выходные дни», – сказал Андрей Дмитриев.

Напомним, в Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Верхневолжье вакцинировались 16 962 человека – это 68,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 февраля, прививку сделали 1145 человек. В федеральный регистр внесена информация о 13 698 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.