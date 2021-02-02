В Германию поставят свыше 300 тысяч респираторов, произведённых в Тверской области

Более 300 тыс. респираторов, которые произведены на Кимрской фабрике им. Горького в Тверской области, в феврале-марте 2021 года будут отправлены в Германию. На поставку респираторов модели «Лепесток-40» среднего класса защиты заключено два контракта: первый – на поставку 170 тыс. респираторов, второй - на 150 тыс.

Заказы получены при содействии Торгового представительства России в Германии.

В конце января 2021 года Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области расширила производство – здесь открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86 600 изделий в сутки. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

«Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании – это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах. Это атомная промышленность, строительство и другие отрасли, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях», – прокомментировал событие Губернатор Игорь Руденя.

«Можно без преувеличения сказать, что кимрская фабрика вносит свой вклад в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Только на примере фабрики имени Горького можно оценить работу предприятий Тверской области на «пять», – сказал на открытии нового производства в Кимрах заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Сейчас, помимо респираторов и защитных масок, Кимрская фабрика им. Горького производит медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы. Сегодня это ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами.

Фабрика имени Горького начала свою историю с 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.

Пресс-служба Правительства Тверской области