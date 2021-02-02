«Волжский пекарь» готовится к вакцинации от коронавируса

Одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Тверской области ОАО «Волжский пекарь» готовится организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил исполнительный директор завода Сергей Привалов.

По его словам, в настоящее время среди работников «Волжского пекаря» ведется разъяснительная работа о значении вакцинации. Размещены соответствующие объявления, необходимая информация доводится на рабочих собраниях.

«Работники нашей службы медицинского контроля рассказывают о принципах действия вакцины, ее эффективности и безопасности. Безусловно, все понимают, что прививка от ковида – это защита от заболевания, от проявления его тяжелых форм. Это наша ответственность перед своими коллегами и родными, прежде всего, представителями старшего поколения. Значительная часть работников завода выразила желание участвовать в организованном проведении вакцинации», – отметил Сергей Привалов.

Напомним, в Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Верхневолжье вакцинировались 16 962 человека – это 68,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 февраля, прививку сделали 1145 человек. В федеральный регистр внесена информация о 13 698 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.