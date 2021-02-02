В Тверской области формируется кадровый резерв для замещения руководящих должностей в региональных Министерствах

posted by Максим Малахов on вт, 02/02/2021 - 15:30

 

 

         В Тверской области проводятся открытые конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения руководящих должностей сразу в нескольких исполнительных органах государственной власти: Министерствах лесного и сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция». 

         «Для нас в числе ключевых вопросов – привлечение и подготовка кадрового резерва, повышение квалификации и обучение управленцев по самым востребованным направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

         Информация о конкурсе размещена на ресурсе https://gossluzhba.gov.ru  в разделе «Вакансии», а также на сайтах Правительства Тверской области, Министерств сельского и лесного хозяйства, транспорта, строительства и Государственной жилищной инспекции Тверской области.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области