Жители Тверской области удостоены благодарности Президента России Владимира Путина

Распоряжением Президента России Владимира Путина трое представителей Верхневолжья удостоены благодарности главы государства. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, такая высокая оценка трудовых и общественных заслуг жителей региона говорит об их профессионализме и высоких личностных качествах.

За вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату благодарность Президента России объявлена советнику главы Ржевского района по инвестициям и землепользованию Валерию Румянцеву.

Валерий Румянцев свою трудовую деятельность начал учителем, работал в комсомоле, был партийным работником, директором Ржевского совхоза-техникума, первым заместителем Губернатора Тверской области. Во время возведения Ржевского мемориала оказывал оперативную помощь строителям, что в том числе позволило выполнить все работы в срок.

«Благодарю Вас за профессионализм и ответственность, которые Вы проявили в работе над этим государственно значимым проектом, способствующим сохранению исторической памяти и правды о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул в своем поздравлении Игорь Руденя.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарности Президента России удостоены директор Мирновской средней школы города Торжок Клавдия Стрединина и воспитатель детского сада №4 Максатихинского района Галина Гусева.

Клавдия Стрединина работает в сфере образования порядка 50 лет. За эти годы ей удалось сделать Мирновскую школу базовым учреждением по внедрению и распространению передового педагогического опыта. В школе проводятся научно-практические конференции, в которых принимают участие педагоги Тверской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Ученики школы являются победителями и призерами различных региональных и всероссийских конкурсов, с 1988 года 11 выпускников получили золотую медаль и 29 – серебряную. Имеет звание «Почетный гражданин Торжокского района», «Почетный работник науки и образования», а также «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Галина Гусева работает в детском саду №4 Максатихинского района в группе детей младшего дошкольного возраста. Воспитатель принимает активное участие в муниципальных и региональных конкурсах, является наставником молодых педагогов, руководителем районного объединения воспитателей младших дошкольных групп, председателем профсоюзного комитета Детского сада № 4.

Пресс-служба Правительства Тверской области