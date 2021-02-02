Станция юннатов Тверской области запускает марафон онлайн-акций, посвященных экологии и естественным наукам

В феврале 2021 года на базе станции юных натуралистов Тверской области пройдет серия всероссийских онлайн-акций, посвященных экологии и естественным наукам. К участию в них приглашают ребят в возрасте от 5 до 18 лет, а также их родителей и педагогов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие инициативы, являются важным вкладом в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Станция юннатов запланировала целую серию просветительских мероприятий. Они направлены на знакомство школьников с научными достижениями и именами великих ученых в области естественных наук, вовлечение ребят в научно-исследовательскую деятельность. Онлайн-акции будут способствовать также формированию культуры обращения с отходами, популяризации среди молодежи внутреннего экотуризма.

6 февраля пройдет акция «Дети в науке». Ребятам предложат написать посты или записать короткометражные ролики на темы: «Мои открытия», «Открытия, которые меня вдохновляют», «Дети в науке». Материалы размещаются в социальных сетях с хештегами #ДетивНауке, #ДрузьяЗемли.

13 февраля запланирована инициатива «Подарю книгу» в честь Дня книгодарения. Участникам акции нужно будет написать рецензию-отзыв на одну из прочитанных книг по экологии и подарить эту книгу друзьям, родственникам, соседям, волонтерам или организациям – детским домам, библиотекам, больницам. Хештеги в социальных сетях – #ДарюКнигу, #ДрузьяЗемли.

20 февраля марафон продолжит акция «Экоподарок Защитнику». Нужно будет изготовить полезные подарки из отходов к 23 февраля. Фото- и видеоматериалы процессов изготовления подарка – разместить в социальных сетях с хештегами #ЭкоподарокЗащитнику, #СпасиПланетуВфеврале. Также участникам предлагается смонтировать короткий видеоролик процесса изготовления подарка и разместить его в социальных сетях с хештегами #ЭкоподарокЗащитнику, #ДрузьяЗемли.

27 февраля состоится акция «Мой Экомаршрут». Ребятам, их родителям и педагогам предлагают найти информацию об особо охраняемых природных территориях региона, узнать о достопримечательностях территории и составить программу экокультурного тура. В качестве образца выступает тур «Волшебный Байкал». Свои программы участники должны разместить на страницах своих социальных сетей под хэштегами #МойЭкоТур, #ДрузьяЗемли.

Пресс-служба Правительства Тверской области