В Тверской области почти 17 тысяч жителей сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Верхневолжье вакцинировались 16 962 человека – это 68,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 февраля, прививку сделали 1145 человек. В федеральный регистр внесена информация о 13 698 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Вакцинация проводится на базе областной клинической больницы, областного клинического лечебно-реабилитационного центра, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В районах прививочные кабинеты открыты в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области