Школьницы из Тверской области принимают участие во второй «научной» смене в «Артеке»

Школьницы из Тверской области стали участницами второй смены, посвященной науке и научно-техническому творчеству, которая стартовала в Международном детском центре «Артек». Тверской регион представляют Арина Вердибоженко, учащаяся Андреапольской средней школы №1, и Виктория Апостолова, учащаяся Тверского Центра образования №49. Обе – победители Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Указом Президента России Владимира Путина 2021 год объявлен в стране Годом науки и технологий. Ключевая задача смены в «Артеке» – создать условия для формирования и развития у детей интереса к естественным наукам, изобретательству и научно-техническому творчеству, овладению социокультурным опытом совместной работы в команде для решения учебно-исследовательских задач.

«Инвестиции в подрастающее поколение – это самые надежные и эффективные вложения, - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Важная задача в сфере образования региона – создание условий для самореализации и раскрытия талантов детей и молодежи, в том числе в техническом творчестве».

Главным событием смены станет фестиваль науки «Art Science». Организаторами площадок выступят юные популяризаторы науки – участники профильных научных смен «Артека». Молодые ученые, изобретатели и научные шоумены проведут физические и химические шоу, инженерные мастер-классы, научные дискуссии и соревнования роботов, продемонстрируют технологичные инсталляции, в том числе в режиме виртуальной и дополненной реальности, развернут медицинские и эко-лаборатории.

В ходе смены также пройдут научно-исследовательские конференции, соревнования по киберспорту, научно-интеллектуальным играм и научные бои, тематические семинары, выставки, интерактивные уроки, лектории.

Кроме того, запланировано проведение общеартековской детской учебно-исследовательской конференции «Этот удивительный мир», где подведут итоги проектно-исследовательской деятельности тематических отрядов юных исследователей.

Всего на смену «На пороге научных открытий» в «Артек» съехались ребята из 62 российских регионов. Смена продлится 21 день – до 18-19 февраля. Здоровье ребят обеспечивается в соответствии с новыми регламентами специально разработанными в «Артеке» с учетом всех требований Роспотребнадзора и Минздрава России.

Пресс-служба Правительства Тверской области