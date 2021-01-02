В столице Верхневолжья отмечают 100-летие со дня рождения Почётного гражданина Тверской области, мастера пейзажа Ефрема Ивановича Зверькова

1 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения народного художника СССР, Почётного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова. В честь знаменательной даты в Твери торжественное мероприятие с возложением цветов прошло у памятника Ефрему Ивановичу Зверькову. Участие в нём приняли тверские художники, искусствоведы.

«Ефрем Иванович был патриотом тверской земли. В своем многогранном творчестве он воспевал неповторимую красоту родной природы. Жизнь Ефрема Ивановича стала отражением большой эпохи, свидетельством духовной мощи и особого отношения поколения победителей к своему делу, народу, Родине», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе организован целый ряд мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Ефрема Ивановича Зверькова. До 5 февраля в Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина работает книжная выставка «Имя в истории Тверского края: Е.И. Зверьков».

С 3 по 14 февраля в Тверской областной картинной галерее состоится выставка-акция одного произведения – автопортрета Е.И. Зверькова.

7 февраля в Тверской областной картинной галерее пройдёт творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РФ, академиком Российской академии художеств, доктором искусствоведении, вдовой художника Любовью Ширшовой.

16 февраля в Российской академии художеств в Москве будет представлена большая выставка работ Ефрема Ивановича Зверькова и студентов Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.

Кроме того, выставку картин знаменитого художника смогут посетить и жители Верхневолжья. Планируется, что экспозиция откроется в мае 2021 года в Тверском музейно-выставочном центре.

Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, награжден медалями и орденом Великой Отечественной войны II степени.

Окончил Всероссийскую академию художеств и Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. Ефрем Иванович - академик Российской академии художеств, лауреат Государственных премий, обладатель международных премий, в том числе «За вклад в мировое искусство», множества национальных, профессиональных и общественных премий, являлся членом восьми Международных академий, членом Тверского отделения Союза художников России.

Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества — национальный пейзаж. Им создано свыше 1000 произведений. Он был участником более чем 700 выставок, включая международные, издал свыше 40 статей об искусстве пейзажа и творчестве современников, проводил большую работу по воспитанию подрастающего поколения, организовывал молодёжные художественные конкурсы пленэрной живописи в Твери и в Москве. Художник ушёл из жизни в 2012 году.

Памятник выдающему деятелю искусств был открыт в Твери осенью 2020 года на Студенческом переулке у дома № 2.

Пресс-служба Правительства Тверской области