Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга в контексте «майского указа» Владимира Путина за 2020 год

Тверская область по итогам 2020 года заняла 11-место в ТОП-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов в контексте указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Реализация национальных проектов в Тверской области – одна из ключевых тем, которой средства массовой информации уделяют повышенное внимание. В частности, активно освещаются мероприятия национального проекта «Демография». В числе наиболее заметных инфоповодов – бесплатная выдача комплектов школьных форм для учеников с 1 по 5 класс, которые воспитываются в семьях с тремя или более детьми. Также для многодетных семей с 2020 года по инициативе губернатора Игоря Рудени введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.

Кроме того, 2020 году много публикаций в СМИ было посвящено конкурсу «Лучшее семейное подворье», который впервые проводился в рамках реализации нацпроекта «Демография». Конкурс призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности, популяризировать сельский уклад жизни на территории Верхневолжья.

Еще одна популярная тема – развитие дорожного хозяйства. Так, СМИ сообщали, что в 2021-2023 годах по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведут 14 объектов Верхневолжья. Это дороги от Твери до Осташкова, Весьегонска, Ильинского, от Осташкова до Ржева, от трассы М-9 до Пено и другие направления опорной дорожной сети области. Ремонт части трасс начался в предыдущие годы. Общий объем работ в предстоящий трехлетний период – 1164 км. А всего по национальному проекту с 2019 по 2024 годы в Тверской области приведут в порядок около 1700 км дорог. В том числе в Твери – более 250 км улиц, из которых свыше 97 км уже отремонтированы за два прошедших года.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.