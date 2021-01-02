Почетный гражданин Твери Генрих Левкович планирует в ближайшие дни привиться от коронавируса

Председатель Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин Твери Генрих Левкович считает, что прививку от коронавирусной инфекции необходимо сделать как можно большему количеству людей, в том числе ветеранам.

«Бояться прививки не надо. Она безопасна. Среди моих друзей, уже прошедших вакцинацию, ни один не пожаловался на какие-либо побочные явления. Пандемия коронавируса задела меня очень сильно, прошла через сердце, потому что она связана с потерей близких людей, с которыми я был дружен много лет. Тогда еще не было возможности сделать прививку, а сейчас ведется активное производство вакцины, она поступает в регионы. В Тверской области привились уже около 16 тысяч человек. Считаю, что вакцинироваться необходимо для формирования коллективного иммунитета. Я тоже сделаю прививку в ближайшие дни и советую так же поступить ветеранам, всем жителям Тверской области», – сказал Генрих Левкович.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

В настоящее время в Тверской области развернут 31 прививочный пункт. Также в регион поступила ещё одна партия вакцины – 1800 доз. На данный момент в Верхневолжье вакцинировались 15 817 человек – это 64,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 31 января, прививку сделали 556 жителей. В федеральный регистр внесена информация о 12 566 вакцинированных гражданах.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.