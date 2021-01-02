1 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались здравоохранения, в том числе обновления оборудования в районных больницах, проведения капитального ремонта ограждений учреждений системы образования, строительства спортивных сооружений в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области