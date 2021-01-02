Военнослужащим Тверской области к Дню защитника Отечества нарисуют и подпишут открытки

1 февраля 2021 года впервые в Тверской области стартует молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!» Она приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

«История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров – тех, кто ставил превыше всего патриотизм, верность долгу и присяге. Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Акция «Мы верим в тебя, солдат!» направлена на формирование позитивного отношения и мотивации молодых людей тверского региона к прохождению военной службы по призыву.

В рамках акции запланировано сразу несколько событий. Одно из них – конкурс поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества. Работа, победившая в конкурсе, станет основой для печати более 1000 поздравительных открыток для военнослужащих Тверской области. Тексты для открыток напишут девушки - учащиеся старших классов школ Верхневолжья. Открытки будут торжественно вручать военнослужащим или рассылать в воинские части почтой.

Также пройдет интеллектуальная игра-викторина, посвященная дню создания Красной армии и празднованию Дня защитника Отечества.

Подробная информация о мероприятиях Акции размещена на Молодёжном информационном портале Тверской области и официальном информационном ресурсе Комитета по делам молодежи Тверской области «Смена+» - https://vk.com/smenaplus_69.

Пресс-служба Правительства Тверской области