В Тверской области 4848 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили жилищные условия

В Тверской области 4848 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия с начала реализации соответствующего Указа Президента России. 18 человек получили новое жилье в 2020 году.

«Очень важно уделять максимально возможное внимание всем ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выплаты на приобретение жилого помещения предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые нуждаются в жилье и поставлены на соответствующий учет.

Средства на эти цели поступают в регион из федерального бюджета. В 2020 году Тверской области выделено более 29,2 млн рублей.

Поддержка в решении квартирного вопроса оказывается и другим жителям Тверской области, в том числе людям с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет до 1 января 2005 года.

В 2020 году Тверской области на эти цели из федерального бюджета было выделено почти 9 млн рублей. Средства направлены на приобретение жилья для 12 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Субсидии или единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилья также предоставляется инвалидам и ветеранам боевых действий. В прошлом году региону из федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан этой категории было предусмотрено 9,1 млн рублей, жилищные условия улучшили 12 человек.



Пресс-служба Правительства Тверской области