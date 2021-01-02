На выставке в Торжке приглашают пройти квест-экскурсию по выставке «Святочные истории»

В Торжке во Всероссийском историко-этнографическом музее работает интерактивная рождественская выставка с элементами театрализации «Святочные истории». Экспозиция создана по мотивам рассказов Владимира Даля, Александра Куприна и Сергея Дурылина.

Выставка выполнена в формате квест-экскурсии – разработан путеводитель со словарем для разъяснения устаревших понятий, увлекательные задания и арт-инсталляция на основе снимка с фотографии из ателье Гагаева, запечатлевшей детский костюмированный бал на Рождество 1913 года. Кроме того, представлены фондовые фотографии о семье городского головы Торжка Николая Дегтеревского, предсказания из архива выдающегося новоторжского этнографа Николая Елоховского, записанные в 1917 году, коллекция деревянной утвари для выпечки хлеба. Для гостей подготовлен также мастер-класс по изготовлению бонбоньерки. Каждый раздел выставки имеет свой визуальный символ – ковриги ржаного хлеба, вертепная звезда, святочная маска.

Мастер художественной вышивки и золотного шитья Алла Макарова представила для выставки коллекцию интерьерных кукол в народных костюмах, а также коллекции «Солнцеворот», «Русский Петрушка» и «Жемчуг», выполненные под ее руководством учениками Детской художественной школы.

Выставка работает до 14 февраля по адресу: город Торжок, улица Бакунина, дом 6.

Пресс-служба Правительства Тверской области