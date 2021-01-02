Избирательная комиссия Тверской области приступила к формированию новых составов 34 ТИК срока полномочий 2021 ‑ 2026 г.г.

С 1 февраля 2021 года избирательная комиссия Тверской области приступает к II этапу формирования территориальных избирательных комиссий срока полномочий 2021 – 2026 г.г. (первая группа в составе 11 ТИК была сформирована в конце 2020 года).

Предстоит сформировать новые составы 34 территориальных комиссий: Бологовского, Калининского, Кесовогорского, Кимрского, Кувшиновского, Конаковского, Лихославльского, Максатихинского, Рамешковского, Ржевского, Сонковского, Спировского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого, Фировского районов Тверской области, Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов города Твери, ТИК города Кимры, города Ржева, города Торжка, Краснохолмского, Лесного, Нелидовского, Оленинского, Осташковского, Пеновского, Сандовского, Селижаровского и Удомельского округов, закрытых административно территориальных образований (ЗАТО) Озерный и Солнечный.

Формируются комиссии на основе предложений политических партий и общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, территориальных избирательных комиссий предыдущего состава.

Предложения по кандидатурам принимаются в избирательной комиссии Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, каб. 131 (тел. (4822) 55-19-70, 35-39-21) по рабочим дням (пн.-чт. с 9.00 до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30).

Сроки предоставления предложений по кандидатурам, перечень и образцы документов по формированию ТИК размещены на официальном сайте облизбиркома www.tver.izbirkom.ru (Формирование территориальных избирательных комиссий сроков полномочий 2020 – 2025, 2021-2026 г.г.).

После формирования новые составы ТИК пройдут обучение, и в течение ближайших пяти лет будут принимать участие в организации и проведении выборов. Уже в 2021 году каждая из них будет задействована в проведении крупных федеральных и региональных выборов: депутатов Государственной Думы ФС РФ, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области. Некоторым комиссиям в 2021 году также предстоит организовать и провести ряд иных избирательных кампаний на территории своих муниципалитетов.

Вопросы формирования новых составов ТИК и участия в этом процессе политических партий накануне были рассмотрены на семинаре-совещании с представителями региональных отделений политических партий, состоявшемся в избирательной комиссии региона.

Пресс-служба избирательной комиссии