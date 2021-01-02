В Тверской области завершила работу творческая лаборатория «ТЮЗ.Lab»

31 января в Верхневолжье завершила работу режиссёрская лаборатория «ТЮЗ.Lab 2021». Это театральное событие, старт которому был дан 25 января, было организовано Тверским театром юного зрителя. «ТЮЗ.Lab» проводился в регионе в четвёртый раз.

Главные цели лаборатории 2021 года - приобщение и активизация интереса молодежной аудитории к театральному искусству и наследию мировой классической литературы, популяризация русского языка и литературы, укрепление творческих контактов представителей всех основных театральных профессий.

По словам Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье обладает богатой театральной историей, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров региона.

«Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает глава региона.

На участие в лаборатории было прислано более 100 заявок. Участниками стали 4 режиссёра, отобранные куратором события, театральным критиком и театроведом Павлом Рудневым. В течение 6 дней режиссёры создали эскизы по произведениям мировой классической литературы. 31 января они были представлены зрителю.

На экспериментальной сцене ТЮЗа были показаны: спектакль по произведению Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (режиссёр – Оксана Погребняк), постановка по драме Никола Некрасова «Осенняя скука» (режиссёр – Александр Баркар), спектакль Питера Акройда «Король Артур и рыцари круглого стола» (режиссёр – Вера Попова).

Кроме того, в центре современной культуры «Рельсы!» состоялся показ авторского спектакля «Где здесь Я?» по мотивам произведений мировой классической литературы о подростках режиссера Павла Макарова.

В общей сложности зрителями четырёх эскизов стали порядка 300 человек. Почетные гости «ТЮЗ.Lab 2021» - эксперты Национальной театральной премии «Золотая Маска», театральные критики и театроведы: Павел Руднев, Ника Пархомовская, Оксана Кушляева, Алексей Гончаренко.

Традиционно после проведения лаборатории эскизы, принятые в работу, входят в репертуар театра юного зрителя.

Пресс-служба Правительства Тверской области