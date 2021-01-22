Город Торжок Тверской области стал одним из 10 городов России, популярных для отдыха в выходные

Город Торжок Тверскойобласти вошёл в ТОП-10 самых уютных городов для проведения выходных дней. Рейтинг составлен Российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ruпо результатам опроса, проведённого в социальных сетях.

Помимо Торжка в список вошли Суздаль, Ейск, Плёс, Гатчина, Выборг, Сергиев Посад, Таганрог, Таруса, Малоярославец. Пользователи отметили в этих малых городах Россиигармоничное сочетание старины и современности, достопримечательности, аутентичныекафе.

В Торжке расположены Спасо-Преображенский собор, Входоиерусалимский собор, Борисоглебский монастырь, Воскресенский Новоторжский женский монастырь, Всероссийский историко-этнографический музей, музей А.С. Пушкина, экспозиция которого посвящена проездам поэта по тракту Санкт-Петербург - Москва, его дорожным впечатлениям и их отражению в творчестве гения русской поэзии.

«Изюминкой» города является развитие золотного шитья. Благодаря таланту местных мастериц и безупречному качеству их работ Торжок приобрел мировую славу. Фабрика «Торжокскиезолотошвеи» является единственным предприятием в России, которое сохраняет и развивает искусство ручной золотной и серебряной вышивки с тысячелетней историей в производственных масштабах.

Для богатых купцов и бояр новоторжские мастерицы расшивали золотом и серебром различные предметы обихода и одежды (пояса, сапоги, кошельки, различные детали праздничных костюмов). О славе новоторжских вышивальщиц и уровне их мастерства свидетельствуют многочисленные заказы, поступавшие от императорского двора.

При фабрике работает музей, уникальная экспозиция которого рассказывает об истории и традициях новоторжской ручной золотной вышивки, подтверждаемой с XII века архивными документами и артефактами археологических раскопок, производимых на территории города Торжка и других городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области