В 2021 году в Тверской области проводят сельскохозяйственную микроперепись. В регионе обновят информацию о земельных ресурсах агропрома, площадях сельхозкультур и многолетних насаждений, поголовье сельскохозяйственных животных, производственной инфраструктуре, сведения об организациях АПК.

Участниками переписи станут крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества и другие сельхозорганизации.

Сбор данных будут вести более 700 переписчиков. Предусмотрено два формата микропереписи: личные опросы и заполнение участниками переписных листков на бумажных носителях или в электронном виде через систему web-сбора Росстата. По итогам микропереписи, которая продлится по декабрь 2022 года включительно, будет сформирована обновленная база данных.

Микроперепись проводит Тверьстат при содействии областного Правительства. При Правительстве региона и в муниципалитетах создадут комиссии для взаимодействия участников переписи, формирования списков, разъяснительной работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области