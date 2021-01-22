31 января в Твери вновь покажут фильм тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем»

31 января учреждения культуры Тверской области подготовили для жителей и гостей региона 17 мероприятий. Дворец культуры «Пролетарка» представит зрителям фильм тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем». Показ начнется в 12.00.

На сцене Тверского академического театра драмы можно будет увидеть спектакли «Василий Тёркин» Александра Твардовского и «Весы» Евгения Гришковца. Начало мероприятий в 12.00 и 17.00.

Ко дню российского студенчества Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина подготовил литературно-музыкальную композицию «Татьянин день», а следом пройдет музыкально-патриотический вечер «Мадонна блокады», посвященный творчеству русской поэтессы Ольги Берггольц. Библиотека собирает гостей к 15.00.

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького приглашает читателей воспользоваться онлайн-ресурсами. 31 января состоится встреча с российской легендой комикс-индустрии Аскольдом Акишиным, лекция и мастер-класс фламенко, а также концерт кастаньетной музыки хореографической студии «Астель». Видео будут доступны по ссылке http://tverlib.ru/ru/event/.

Виртуальный мастер-класс подготовила и Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова. 31 января на сайте библиотеки можно будет принять участие в мастер-классе по технике оригами «Мы дарим вам сердца свои» по ссылке http://tosbs.tverlib.ru/.

Дом народного творчества проведет XXI областной конкурс чтецов «Мы дети твои, Россия!». Он пройдет на площадке Краснохолмского районного дома творчества в 11.00.

Показ спектаклей запланирован в Вышневолоцком драматическом театре. В 11.00 и 17.00 актеры представят постановки на сказку «Метелица» Братья Гримм и пьесы «За чем пойдешь, то и найдешь» Александра Островского.

Кимрский театр драмы и комедии ждет зрителей на спектакли «Золушка» Евгения Шварца и пьесы Игоря Муренко «Шутки в глухомани». Начало запланировано на 11.00 и 17.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области